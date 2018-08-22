Банк «Санкт-Петербург» подал иск к структурам Зингаревичей. Причина — более 200 млн долга

Компания «Плаза Лотос Групп» и связанное с ней АО «Оранж-Девелопмент» назначены ответчиками по иску банка «Санкт-Петербург» о взыскании 221,6 млн рублей. Структуры братьев Зингаревичей надеются на досудебное урегулирование ситуации.

Как сообщает сайт Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, исковое заявление банк подал 16 августа. Кредитное учреждение намерено взыскать с ответчиков 221,6 млн рублей. Предварительное судебное заседание, а также заседание суда первой инстанции состоится 9 октября.

В «Плаза Лотос Груп» миллиардеров Бориса и Михаила Зингаревичей «Фонтанке» рассказали, что кредит был выдан АО «Оранж Девелопмент», поэтому именно к этой компании предъявлены исковые требования. Займ был получен под проекты, которые компания реализовывала в 2009-2016 годы.

«Представители «Плаза Лотос Групп» пока не были ознакомлены с полным текстом искового заявления. Мы ведем переговоры с банком-кредитором об урегулировании ситуации и приложим максимальные усилия для оперативного решения вопроса и и сохранения партнерских отношений с банком», – добавили в пресс-службе.

АО «Оранж-Девелопмент» на 10% принадлежит ЗАО «Оранж-Девелопмент», следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Ранее одноименное ЗАО являлось дочерней компанией «Плаза Лотос Груп». В настоящее время «Оранж» проходит процедуру ликвидации.

ЗАО «Оранж-Девелопмент» получило известность благодаря проекту реконструкции Конюшенного ведомства в Петербурге – в качестве несостоявшегося инвестора. Городские власти, восемь лет назад отдавшие исторический комплекс под обустройство в нем гостиницы, решили впоследствии вернуться к более консервативному пути реконструкции ансамбля.