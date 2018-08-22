Американский боец MMA нанес себе необычное повреждение дрелью

Боец Брайс Митчелл, выступающий в самой популярной лиге по смешанным единоборствам UFC, выбыл на неопределенное время из-за глупой травмы, которую он нанес сам себе. Как написал Митчелл на своей странице в Facebook, работая дрелью, он случайно повредил себе мошонку.

«Я вешал полку над головой, дрель была у меня в штанах. Я разметил место, куда повешу, но дрель выстрелила и привела в непорядок мою мошонку. Я бросил полку, прокрутил сверло еще раз, но мои яйца уже были раздроблены. Я серьезно, лол. Очевидно, что не могу запостить фото. Но когда мои орешки сошьют обратно, я вернусь к тренировкам. Кажется, с хай-киком (удар ногой в голову. – Прим. ред.) можно попрощаться, хаха», – добавил боец смешанного стиля. К своей истории Митчелл приложил фотографию окровавленных трусов.

Брайсу Митчеллу 23 года. Он родом из США. Выступает в полулегком весе (от 61 до 66 кг). По данным сайта sherdog.com, на его счету 10 побед и ни одного поражения.