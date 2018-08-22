Бывшая верхушка ФСИН, разбогатевшая за счет электронных браслетов, вернет в казну больше 2 млрд рублей

Федеральная служба исполнения наказаний взыщет 2 млрд 248 млн рублей с фигурантов дела о хищении при закупке электронных браслетов для заключенных. Иск ФСИН удовлетворил Замоскворецкий суд 22 августа, сообщает агентство новостей «Москва».

«Иск удовлетворен в полном объеме», – подтвердила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Напомним, в июне 2017 года главный фигурант дела, экс-глава ФСИН Александр Реймер получил 8 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч. Его заместитель Николай Криволапов отправился в колонию на 5 лет и 8 месяцев с обязательством выплаты 600 тысяч рублей. Также были приговорены директор Центра информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Определенов – к шести годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Позже Мосгорсуд изменил приговор, отменив штрафы фигурантам дела. Сроки наказаний остались без изменений. По делу также проходил бизнесмен Николай Мартынов. В 2016 году ему дали три года и 8 месяцев колонии вкупе с полумиллионным штрафом.

С 2010 по 2012 год фигуранты дела украли у ФСИН около 3,4 млрд рублей через закупку некачественных электронных браслетов для заключенных.