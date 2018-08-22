Петербургская теннисистка с инвалидностью вошла в топ-50 мирового рейтинга

Теннисистка с инвалидностью из Санкт-Петербурга Полина Шакирова вошла в топ-50 мирового рейтинга. Необходимые очки она заработала на международных соревнованиях по теннису на колясках, куда смогла попасть благодаря пожертвованиям – петербуржцы, в том числе и читатели «Фонатнки», помогли собрать необходимую сумму для оплаты стартовых взносов и проживания.

Турниры Flanders Open и Ath Open проходили в Бельгии. После первых состязаний теннисистка вышла в полуфинал одиночного и парного разрядов и поднялась на 7 позиций в мировом рейтинге. Второй турнир также прошел небезуспешно и помог Полине преодолеть еще 6 позиций. Теперь спортсменка занимает 46 место в рейтинге ITF (Всемирной федерации тенниса на колясках), рассказали в Благотворительном фоне в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

«Играть два турнира было довольно сложно, но, тем не менее, в совокупности я сыграла 13 матчей и это, безусловно, сделает меня сильнее. Также я заработала рейтинговые очки, благодаря которым стала значительно выше, что не может меня не радовать. Следующий международный турнир планирую сыграть в октябре, перед чемпионатом России», – говорит Полина Шакирова.

Заработанные спортсменкой очки могут в ближайшем будущем приблизить ее к мечте – попасть на чемпионат Европы и Паралимпийские игры.

Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит всех, кто помог спортсменке.