Рубль за полдня потерял 70 копеек к евро, 50 — к доллару
Рубль продолжает падение на торгах днем 22 августа. За последние несколько часов он подешевел на 70 копеек по отношению к евро, на 50 – по отношению к доллару.
На 13.40 на Московской бирже европейская валюта стоила 78,62 рубля, американская — 67, 84.
Нефть марки Brent торгуется за 73,86 доллара за баррель.
Справка:
Напомним, что 22 августа США обещали ввести новые антироссийские санкции. О новом раунде санкционного давления было объявлено еще 8 августа. На фоне этих новостей началось снижение курса российской валюты.