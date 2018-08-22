Рубль за полдня потерял 70 копеек к евро, 50 — к доллару

Рубль продолжает падение на торгах днем 22 августа. За последние несколько часов он подешевел на 70 копеек по отношению к евро, на 50 – по отношению к доллару.

На 13.40 на Московской бирже европейская валюта стоила 78,62 рубля, американская — 67, 84.

Нефть марки Brent торгуется за 73,86 доллара за баррель.