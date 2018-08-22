Россия ответит на американские санкции переходом на расчеты в нацвалютах с другими странами

Усиливающееся санкционное давление на Россию со стороны США может негативно сказаться на экспорте российской продукции в иностранные государства. «Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах», – цитирует 22 августа главу Минпромторга Дениса Мантурова «Коммерсантъ».

Мантуров подчеркнул, что Россия также собирается снизить зависимость от технологического оборудования из других стран. «Мы, выполняя задачи по импортозамещению в области станкостроения, ставили перед собой задачу выйти на тот объем продукции, продукцию с теми качествами и характеристиками, которые ранее поставлялись предприятиям из-за рубежа», – отметил министр промышленности и торговли.

Напомним, что это не первый раз, когда в России предлагают перейти на расчеты в национальных валютах с другими странами. Так, ранее с подобной инициативой выступил «Рособоронэкспорт».

Российская компания и один из крупнейших мировых производителей алмазов «Алроса» в середине августа начала опробовать механизм расчетов с другими странами в рублях.