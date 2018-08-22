«Фактически это последний резерв для партии». «Единой России» разрешат называться «партией президента», чтобы улучшить результат на выборах

Кремль позволил «Единой России» объявить себя «партией президента» во время выборов. Но только в проблемных регионах. Об этом 22 августа пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, разрешение касается выборов в законодательные собрания в Иркутской и Владимирской областях, а также в Екатеринбурге (выборы в гордуму). Источники РБК утверждают, что именно в этих регионах сложилась наиболее неблагоприятная ситуация для ЕР. Использование слогана «Единая Россия» — партия президента» должно поднять рейтинг единороссов. «Фактически это последний резерв для партии», — заявил собеседник издания.

Такое же разрешение могут якобы получить и единороссы в Архангельской и Ульяновской областях, но решение об этом пока не принято.

Напомним, 9 сентября 2018 года пройдут прямые выборы глав регионов в 22 субъектах РФ (в том числе в Москве). Кроме того, в единый день голосования будут выбирать мэров городов, депутатов законодательных собраний и городских дум.

Отметим, ранее ВЦИОМ подсчитал, что рейтинг «Единой России» упал за лето более чем на 13%. По состоянию на 12 августа за партию власти готовы были проголосовать только 35,3% россиян (в начале июня — 48,9%). Главное причиной падения рейтинга называют пенсионную реформу — напомним, в первом чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста голосовали только единороссы.