Пострадавший при падении строительных лесов у Генштаба пенсионер покинул больницу. Школьница находится в тяжёлом состоянии

Пожилого мужчину, получившего травмы при обрушении деревянных конструкций с крыши западного крыла Генштаба, выписали из Мариинской больницы.

Как сообщила в «Твиттере» 22 августа вице-губернатор Анна Митянина, 16-летняя девушка с травмой позвоночника остаётся в тяжёлом состоянии. По информации «Фонтанки», пациентку из клиники им. Раухфуса перевели в Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера.

37-летний итальянец находится в Александровской больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Вечером 21 августа с крыши третьего дома на Большой Морской улице штормовой ветер сорвал строительные леса. Деревянные балки задели трёх прохожих. Следственный комитет по факту инцидента начал проверку. Ремонтные работы на здании осуществляет обслуживающая организация объектов Министерства обороны.

За прошедшие сутки ураган повалил в Петербурге около 200 деревьев. Также строительные леса обрушились и с казарм Павловского полка на Марсовом поле. Там обошлось без пострадавших.