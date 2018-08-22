В финской школе прошла полицейская операция из-за ученика с оружием

В школе Вантаанкоски в городе Вантаа недалеко от Хельсинки сегодня, 22 августа, прошла полицейская операция, передаёт Iltalehti.

Информация об опасности пришла из Snapchat, где один из учеников поделился фото оружия в рюкзаке. Пост с угрожающим текстом быстро распространился по соцсети. Полиция мгновенно отреагировала на полученные данные и задержала двоих молодых людей. Подозреваемых ждёт допрос, пока о мотивах подростков не сообщается.

Как отметили в полиции, прямой угрозы жизни и здоровью детей в школе не было, поэтому эвакуировать никого не пришлось.