«Главстрой – Санкт-Петербург» построит новую дорогу в ЖК «Северная долина»

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» получила разрешение на строительство 1-го этапа улицы местного значения – Толубеевского проезда в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала ООО «Главстрой-СПб» разрешение на строительство 1-го этапа Толубеевского проезда. Дорога протяженностью 940 метров будет расположена на участке от Заречной улицы до улицы Николая Рубцова. Новая улица названа в честь известных ленинградских актеров Юрия и Андрея Толубеевых.

Ширина Толубеевского проезда составит 29 метров. Движение будет четырёхполосным. Вдоль жилых домов планируется проложить тротуар. Также по дороге предполагается организовать движение общественного транспорта и оборудовать остановку с навесом и скамейкой.

К сооружению данного участка дорожного полотна «Главстрой – Санкт-Петербург» приступит в четвёртом квартале 2018 года. Завершены строительно-монтажные работы будут в четвертом квартале 2019 года.

Дмитрий Калинин, руководитель проекта «Северная долина»: «Сегодня реализация крупных жилых проектов невозможна без развития качественной транспортной инфраструктуры. Поэтому строительство новых дорог в наших комплексах ведется одновременно с возведением жилых домов и объектов социальных инфраструктуры. Толубеевский проезд обеспечит комфортный доступ жителей "Северной долины" к корпусам между улицами Федора Абрамова, Николая Рубцова, Заречной и проспектом Энгельса. Кроме того, он увеличит скорость и удобство передвижения по всему комплексу, поскольку является дублером улицы Федора Абрамова».

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.