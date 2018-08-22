К середине осени вдоль Фонтанки обустроят еще 5 километров велодорожек

По обеим сторонам набережной Фонтанки будут сделаны велосипедные полосы. Дорожки протянутся от улицы Гороховой до Старо-Петергофского проспекта, а их протяженность составит 5 километров. Велосипедисты смогут прокатиться по выделенной полосе уже 15 октября. Об этом «Фонтанке» 22 августа рассказали в Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга.

Контракт на обустройство дорожек стоимостью 9,8 млн рублей был заключен с компанией «ПромИнвест-групп», которая уже успела отметиться в хронике «Фонтанки». Причиной стало то, что разметка велодорожек, построенных меньше года назад в Петербурге, частично сошла с улиц города вместе со снегом.

Всего в 2018 году СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» запланировал создание 6 велосипедных дорожек протяженностью порядка 34 км по набережным Карповки, Морскому проспекту, проспекту Культуры, проспекту Юрия Гагарина и на Бухарестской улице. В учреждении надеются, что к концу года общая протяженность велодорожек в городе составит 115 километров.