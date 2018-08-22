Задержанный в Германии россиянин мог быть связан с подготовкой терактов во Франции

Задержанный в ходе спецоперации в Берлине гражданин России Магомед-Али С. имел контакты с подозреваемым в подготовке теракта в Марселе Клементом Б. Об этом 22 августа сообщила немецкая прокуратура.

«Подозреваемый вместе с Клементом Б. хотел произвести взрывчатые вещества. <...> Они должны были привести взрывчатку в действие в неизвестное время и в неизвестном месте в Германии для того, чтобы ранить как можно больше людей», – говорится в заявлении прокуратуры.

О Клементе Б. известно только то, что он стал одним из двух задержанных французской полицией в середине апреля 2017 года. Он, как считает МВД Франции, собирался устроить взрыв в Марселе перед президентскими выборами. В ходе обыска в его квартире обнаружили взрывчатку и огнестрельное оружие, а также флаг запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации «Исламское государство». Следствие полагает, что задержанный имел связь с этой группировкой. Министр внутренних дел Германии Маттиас Фекль рассказал, что ранее мужчины уже отбывали наказание во французской тюрьме, где и столкнулись с радикальными идеями. При этом он подчеркнул, что их поимка стала возможной благодаря сотрудничеству с иностранными коллегами.

Именно французские следователи вышли на след 31-летнего россиянина, передав информацию немецкой полиции. Выяснилось, что он готовил нападение в Берлине вместе с Клементом Б. Следствие считает, что Магомед-Али С. хранил в своей квартире взрывчатые вещества, однако из-за опасений быть раскрытыми и попадания россиянина в поле зрения немецкой полиции они решили разделиться. Магомед-Али остался в Берлине, а его сообщник в октябре 2016 года отправился во Францию.

Завтра, 23 августа, Магомед-Али С. предстанет перед федеральным судом Германии, который должен будет выдать ордер на его арест.