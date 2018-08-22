Рядом с судостроительным заводом «Алмаз» на Петровской косе горит двухэтажное здание

На Петровской косе в Петербурге горит заброшенный цех, расположенный недалеко от территории судостроительного завода «Алмаз». Пожар начался около 12:30 22 августа.

Очевидцы сообщают, что к участку, расположенному на Петровском проспекте, 26, направились пожарные расчеты. В районе острова также замечено пожарное судно.

– Горит заброшенное двухэтажное здание. На первом этаже огнем охвачены 20 метров, на втором – 10 метров. Также горит 5 метров кровли, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. В МЧС также отметили, что пожар уже локализован.

Напомним, 11 апреля на территории судостроительного завода «Алмаз» произошел взрыв, в результате которого 11 человек получили травмы и один скончался в карете скорой помощи.