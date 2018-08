«Для некоторых игр мы слишком хороши». «Зенита» не будет в симуляторе FIFA 19 - не договорились о правах на бренд

Футбольный клуб «Зенит» не будет представлен в новой версии компьютерного симулятора футбола FIFA 19. Как сообщает 22 августа Sport24, представители петербургского клуба не смогли договориться с компанией – разработчиком игры Electronic Arts о выплатах за права на свой бренд.

Electronic Arts хотела получить права бесплатно. Несколько других российских клубов пошли на это — например, «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. В «Зените» решили, что бесплатно ничего канадская компания-разработчик компьютерных игр от них не получит.

В результате «Зенита» не будет в FIFA 19 — притом что это самый популярный в мире футбольный симулятор.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе клуба не удалось. Ранее англоязычный аккаунт «Зенита» в твиттере так прокомментировал эту новость: «Для некоторых игр мы слишком хороши, так что нам не разрешили играть в этом году».

