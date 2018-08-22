Биг-Бенды эры свинга

В ЖК «Дом на Блюхера» приступили к устройству наружных сетей

В жилом комплексе комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная», началось устройство наружных сетей. Специалисты приступили к установке водопроводной и канализационной систем