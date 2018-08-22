Среда джаза с Давидом Голощекиным
Биг-Бенды эры свинга
Джимми Лансфорд (Jimmie Lunceford), Каунт Бейси (Count Basie), Чик Уэбб (Chick Webb), Бенни Гудмен (Benny Goodman), Кэб Келлоуэй (Cab Calloway) и другие звезды танцевальной музыки 30х - 40х годов прошлого столетия.
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