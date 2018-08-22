Происшествия
У экс-чиновника Минкульта, проходящего по «эрмитажному» делу, арестовали виллу в Испании
Вслед за подмосковным имуществом Басманный суд арестовал испанскую недвижимость экс-директора департамента Министерства культуры РФ Бориса Мазо.
«Арестованы земельный участок в более чем 1000 кв. м и односемейное жилое здание на этом же участке площадью 206 кв. м»,— приводит сообщение суда «Коммерсантъ» 22 августа.
Мазо и его супруга больше не могут распоряжаться своим заграничным имуществом – передавать или перепродавать его.
Борис Мазо заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По словам его адвоката, он проходит лечение за пределами родины.
Справка:
Экс-директор имущественного департамента Минкульта стал фигурантом дела о хищении 450 млн рублей при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. В рамках этого дела 17 мая 2018 года были задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и предприниматель Никита Колесников. Следствие считает, что Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить.