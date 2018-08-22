У экс-чиновника Минкульта, проходящего по «эрмитажному» делу, арестовали виллу в Испании

Вслед за подмосковным имуществом Басманный суд арестовал испанскую недвижимость экс-директора департамента Министерства культуры РФ Бориса Мазо.

«Арестованы земельный участок в более чем 1000 кв. м и односемейное жилое здание на этом же участке площадью 206 кв. м»,— приводит сообщение суда «Коммерсантъ» 22 августа.

Мазо и его супруга больше не могут распоряжаться своим заграничным имуществом – передавать или перепродавать его.

Борис Мазо заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По словам его адвоката, он проходит лечение за пределами родины.