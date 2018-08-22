Балтийский банк выставил на продажу здание в Мучном переулке

Балтийский банк выставил на продажу здание в Мучном переулке. Как сообщили «Фонтанке» 22 августа в агентстве недвижимости Maris, за объект площадью 3 тыс. кв. м предполагается выручить 260 млн рублей.

Здание в Мучном переулке построено на месте Малого Гостиного двора в 1915 году архитектором Андреем Олем. Ранее в нем располагалось флагманское отделение Балтийского банка.

Корпоративный конфликт между совладельцами кредитной организации Андреем Исаевым и Олегом Шигаевым привел к тому, что финансовое учреждение попало под санацию и влилось в Альфа-Банк. В 2016-2017 годах кредитная организация закрыла все свои отделения, оставив офис в Мучном переулке. По данным сайта банка, с марта 2018 года единственное его представительство работает на Гаккелевской улице.