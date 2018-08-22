18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +22
$ 67.62р
78.20р
15:51 22.08.2018
Расширенный поиск

Происшествия
22.08.2018 12:37
Печать

Петербургский метрополитен обыскивают по делу о мошенничестве. При заключении госконтрактов могли похитить 24 млн рублей

Офис петербургского метрополитена обыскивают по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Несколько человек из числа руководства проверяются на хищение 24 млн рублей при заключении госконтрактов.

Как стало известно «Фонтанке», с утра 22 августа в Петербурге проводятся более двадцати обысков в ГУП «Петербургский метрополитен», офисах коммерческих организаций и квартирах подозреваемых.

Уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено около месяца назад по материалам транспортной службы УФСБ, которая нашла разночтения в конкурсной документации контрактов 2015 года и их реализации. При поставке охлаждающих установок их стоимость предположительно была завышена в четыре раза – с 8 до 32 млн.

На хищение проверяются, по данным «Фонтанки», несколько человек из числа руководства ГУП «Петербургский метрополитен». Дело находится в производстве Следственного комитета.

Перейти к комментариям
---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
Setl City
22.08.2018 15:30

«Петербургская Недвижимость» дарит скидки* на квартиры в ЖК «Фортеция»

Жилой комплекс «Фортеция. Жизнь на побережье» от Setl City – объект августа в «Петербургской Недвижимости». Чтобы получить персональную скидку на квартиру в «Фортеции», достаточно заполнить форму на сайте
«Главстрой-СПб»
22.08.2018 13:29

«Главстрой – Санкт-Петербург» построит новую дорогу в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» получила разрешение на строительство 1-го этапа улицы местного значения - Толубеевского проезда в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе
АО «Строительный трест»
22.08.2018 11:57

В Кудрово появится новый муниципальный детский сад

В 2019 году в микрорайоне «Новый Оккервиль» планируется приступить к возведению детского сада на 295 детей. Социальные проекты в этой части Кудрово развивает девелопер ООО «Кудрово-Град» (совместное предприятие компаний «Строительный трест» и «Отделстрой»)
ГК "КВС"
21.08.2018 16:38

Дом на Пулковском, чтобы жить, мечтать, творить

Скоро в Московском районе появится ЖК «Крылья». Строительство комплекса проходит стремительно: возведена половина здания, выполняются работы по гидроизоляции и утеплению цокольной части строящегося здания
ГК "КВС"
21.08.2018 16:22

Расписание экскурсий на строящиеся жилые комплексы ГК КВС в августе

Предлагаем посетить строящиеся объекты компании «КВС» на комфортабельном автобусе
ГК "КВС"
21.08.2018 16:16

«Новое Сертолово» к отопительному сезону готово

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сертолово» 13 августа провел в микрорайоне «Новое Сертолово» осмотр домов на предмет подготовки к отопительному сезону
АО «Строительный трест»
21.08.2018 15:58

Корпуса ЖК NEWПИТЕР получили аккредитацию еще одного банка

Пятый и седьмой лоты жилого квартала NEWПИТЕР получили ипотечные аккредитации Газпромбанка
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.08.2018 12:18

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию компании «Новосибирскэнергосбыт»

Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «Новосибирскэнергосбыт» кредитную линию в размере 500 миллионов рублей на два года. Заемщик планирует использовать финансирование для пополнения оборотных средств компании
Setl City
21.08.2018 12:12

Еще два проекта Setl City приняли участие в конкурсе «Золотой Трезини»

Жилые комплексы «Притяжение» и «Фортеция» компании Setl City прошли отбор экспертов и включены в список номинантов архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини»
фото А. Мелентьев/Марков Я. Г.
21.08.2018 10:00

25 лет с "ДОХОДом"

В августе 2018 года отмечает свое 25-летие "Инвестиционная компания ДОХОДЪ". Компания начинала как брокер на заре российского фондового рынка. Сегодня - это уважаемая в своей сфере компания с достойной репутацией в бизнес сообществе
ГК «Полис Групп»
20.08.2018 17:12

Объекты «Полис Групп» - лидеры продаж в Ленобласти

Аналитический центр ЦИАН составил рейтинг жилых комплексов, которые лидируют по темпам реализации в 1 квартале 2018 года
PR-служба Группы «Эталон»
20.08.2018 16:10

В Приморском районе при поддержке компании «Эталон ЛенСпецСМУ» открыли памятник авиаторам

17 августа в канун Дня Воздушного Флота России в сквере Генерала Селезнёва состоялась торжественная церемония открытия архитектурной композиции «Первым летчикам России, героическим авиаторам Комендантского аэродрома», который был построен благодаря поддержке «Эталон ЛенСпецСМУ»