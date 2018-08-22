Петербургский метрополитен обыскивают по делу о мошенничестве. При заключении госконтрактов могли похитить 24 млн рублей

Офис петербургского метрополитена обыскивают по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Несколько человек из числа руководства проверяются на хищение 24 млн рублей при заключении госконтрактов.

Как стало известно «Фонтанке», с утра 22 августа в Петербурге проводятся более двадцати обысков в ГУП «Петербургский метрополитен», офисах коммерческих организаций и квартирах подозреваемых.

Уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено около месяца назад по материалам транспортной службы УФСБ, которая нашла разночтения в конкурсной документации контрактов 2015 года и их реализации. При поставке охлаждающих установок их стоимость предположительно была завышена в четыре раза – с 8 до 32 млн.

На хищение проверяются, по данным «Фонтанки», несколько человек из числа руководства ГУП «Петербургский метрополитен». Дело находится в производстве Следственного комитета.