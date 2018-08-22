Путешествие из Петербурга в Москву можно будет совершить за 2,5 часа. Скоростная ж/д трасса вошла в список приоритетов Минэкономразвития

Проект строительства высокоскоростной магистрали РЖД, которая свяжет две столицы России через Тверь, Великий Новгород и малые города, стал частью подготовленного Минэкономразвития плана комплексного развития магистральной инфраструктуры.

Как 22 августа сообщает РБК, развитие высокоскоростного железнодорожного движения между Москвой и Санкт-Петербургом и раньше входило в планы РЖД, однако путейцы собирались реализовать этот проект в период с 2026 по 2030 год. На это компания была готова потратить 990 миллиардов рублей. После завершения строительства путь между крупнейшими городами страны можно будет преодолеть за два с половиной часа.

Однако попадание в план Минэкономразвития значит, что строительство высокоскоростной магистрали может начаться уже до 2024 года. Дочернее предприятие РЖД «Скоростные магистрали», которое занимается проектами высокоскоростного транспорта, считает трассу Москва – Петербург системообразующей, наряду с дорогами Москва – Казань – Екатеринбург и Москва – Адлер.

Напомним, что в августе был представлен проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, на который до 2024 года предполагается потратить 6,8 триллиона рублей. Примерно половину из этих средств (3,1 трлн рублей) выделит федеральный бюджет, а остальные деньги привлекут с помощью механизма государственно-частного партнерства. В план модернизации попали 296 проектов автомобильной инфраструктуры (строительство и реконструкция федеральных трасс, дорог и мостов), 155 проектов авиационного транспорта (реконструкция и строительство небольших региональных аэропортов), 104 железнодорожных проекта, 98 проектов морской инфраструктуры, 38 проектов развития внутреннего водного транспорта.