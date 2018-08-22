АТОР: Таганский суд тормозит дела по искам к “Натали Турс”

Ассоциация туроператоров заподозрила Таганский суд Москвы в «неравнодушии» к проблемному туроператору «Натали Турс». Информация о проволочках, с которыми массово сталкиваются клиенты компании, опубликована 22 августа.

После того, как «Натали Турс» заявила об аннуляции всех туров, в Таганский суд было направлено 135 заявлений. 91 иск к «Панораме тур» (основное юрлицо туроператора) закреплен за судьей Шайдуллиной. 4 из них возвращены, остальные 87 оставлены без внимания.

Юристы АТОР отмечают, что игнорирование группы почти в 90 дел было бы рядовым явлением, но ряд факторов смущает специалистов. Во-первых, все эти дела относятся к «Панораме тур». Во-вторых, все они рассматривались одной судьей. В-третьих, без движения оставляются все иски к «Панораме тур», независимо от того, кем они поданы и кто являлся соответчиком по иску. Недостатки нашлись как в исках от юрлиц, так и в заявлениях физических лиц. Судья Шайдуллина придралась также к искам Роспотребнадзора и «Клуба защиты прав туриста».

Накануне старейший туроператор России заявил о намерениях возобновить деятельность осенью. Для этого компании понадобится 700-800 миллионов рублей. С заявлением от лица «Натали Турс» выступил топ-менеджер Владимир Воробьев. Правда, руководство компании опасается, что дурная слава не позволит собрать нужную сумму.