По подозрению в подготовке теракта в Берлине задержан россиянин

В Берлине был задержан 31-летний гражданин России по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки. Об этом 22 августа сообщили в генпрокуратуре Германии.

«Генпрокуратура сегодня на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Оно было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции. Кроме того, была обыскана квартира подозреваемого», — говорится в заявлении прокуратуры.

Задержанного подозревают в «подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ», – уточняется в пресс-релизе надзорного ведомства.