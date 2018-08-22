Ураган повалил 194 дерева в Петербурге и покинул город. Штормовое предупреждение отменено

Санкт-Петербург за сутки потерял 194 дерева, сообщает 22 августа комитет благоустройства. Сильнее всех пострадал Приморский район.

Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, сегодня утром поступила информация об отмене штормового предупреждения, и закрытые накануне сады и парки снова открыты для посетителей.

«Всего порывистый ветер оставил город без 194 деревьев в садах, парках, на бульварах и газонах вдоль дорог», – добавляют в ведомстве.

Последствия ветровала устраняли более 300 садовников. «Большинство упавших деревьев раскряжевано, завершается вывоз порубочных остатков. Садовники обрабатывают специальным средством раны на деревьях, которым ветер оборвал ветви», – говорят в комитете.

Больше всего деревьев повалено в Приморском районе, пострадали также прибрежные территории — Курортный и Петродворцовый.

При разгуле стихии пострадали три человека, в том числе пятнадцатилетняя школьница и гражданин Италии. Они получили тяжелые травмы при обрушении строительных лесов с западного крыла Главного штаба.