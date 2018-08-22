Горизбирком 15 дней собирается проверять документы группы из Калининского района для организации референдума о пенсионном возрасте

Петербургская избирательная комиссия 22 августа получила документы от инициативной группы по проведению референдума по вопросу пенсионной реформы. Как рассказали «Фонтанке» в комиссии, на проверку корректности данных уйдет до 15 дней.

Отметим, что инициаторами, которым удалось первыми провести собрание, стали сотрудники различных организаций из Калининского района, в том числе ЖКС №2. Организатором выступил генеральный директор АО «Компонент» Владимир Кушпиль, являющийся также членом общественного совета при администрации Калининского района.

Накануне 119 человек проголосовали за то, чтобы спросить у россиян: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

Данную формулировку Центральная избирательная комиссия согласовала группе из Нижнего Новгорода. При рассмотрении вопроса на заседании ЦИКа ее представлял Алексей Якимов, назвавший себя руководителем спортивной организации и «музея трезвости».

Отметим, что, помимо этого вопроса, ЦИК согласовала еще 4 формулировки, в том числе и предложенную инициативной группой от КПРФ. Предполагается, что после утверждения вопросов организаторы должны провести собрания инициативных групп в 43 из 85 регионов России. При этом в одном регионе могут зарегистрировать только одну группу по тематике пенсионной реформы. Таким образом КПРФ, которая первой заявила о необходимости народного голосования, может потерять шансы на проведение всероссийского референдума. На данный момент уже более чем в 20 регионах проведены собрания альтернативных инициативных групп.