В Кудрово появится новый муниципальный детский сад

АО «Строительный трест»

В 2019 году в микрорайоне «Новый Оккервиль» планируется приступить к возведению детского сада на 295 детей. Социальные проекты в этой части Кудрово развивает девелопер ООО «Кудрово-Град» (совместное предприятие компаний «Строительный трест» и «Отделстрой»).

Строительство будет вестись в рамках федеральной программы «Стимулирование жилищного строительства» («Стимул»). Компания-подрядчик будет определена администрацией Ленинградской области в начале 2019 года по итогам конкурса.

В конце июля Министерство строительства и ЖКХ РФ одобрило заявку Ленинградской области на финансирование строительства 8 социальных объектов в кварталах массовой жилой застройки в рамках государственной программы «Стимул», среди которых и новый социальный объект в Кудрово. Общий объем инвестиций в создание детского сада составит 400 млн руб. 70% – это средства из федерального бюджета, 27% – из регионального и 3% – из муниципального. Программа «Стимул» предполагает передачу застройщиком проекта социального объекта и земельного участка районным властям, которые затем выступают заказчиком и на конкурсной основе выбирают подрядчика строительства.

«Мы благодарны федеральным властям за поддержку, которую они оказывают застройщикам по программе «Стимул». Действительно, благодаря механизмам этой программы со строителей, которые реализуют проекты комплексного освоения территории, снимается существенная финансовая нагрузка. Высвободившиеся средства застройщики смогут направить на совершенствование жилой среды в Кудрово, создание инженерной и транспортной инфраструктуры. «Отделстрой» и «Строительный трест» – наши давние партнеры, развивающие северную часть Кудрово с заботой о людях и высокими стандартами комфорта проживания», – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

«Новый муниципальный детский сад – очередной шаг на пути к совершенствованию комфортной жилой среды в Кудрово. Когда мы реализуем масштабные комплексные проекты, то стараемся учесть каждую деталь для того, чтобы наши покупатели в будущем получали удовольствие от жизни в благоустроенном и самодостаточном районе. Вместе с властями Ленинградской области мы принимаем участие в развитии дорожной и социальной инфраструктуры, продолжаем обслуживание парка Оккервиль, который стал центром притяжения для жителей. Сегодня социальные объекты в квартале представлены школой на 1 600 учеников, спорт-центром с бассейном и ледовой ареной, детским садом площадью 6 тыс. кв. м, интерактивным детским развивающим кафе и рядом государственных учреждений. А в 2019 году составе лота 7-21 комплекса «Капитал» будет введен в эксплуатацию пристроенный детский сад на 150 мест», – прокомментировал заместитель генерального директора АО «Строительный трест» Беслан Берсиров.

«Полноценная, уже действующая социальная инфраструктура – это то, чем выделяется «Новый Оккервиль», – отметил генеральный директор «Отделстрой» Марк Окунь, – И это не только детские сады и школа. Но и такие важные объекты, как детская и взрослая поликлиники, станция скорой помощи, отделения почты и банка, супермаркеты, творческие студии, магазины фермерской продукции, рестораны и пр. Безусловно, наличие достаточного количества детских садов – это первостепенный вопрос. Поэтому в дополнение к уже перечисленным, в составе VI очереди ЖК «Новый Оккервиль» строится детсад на 150 воспитанников».

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новый Оккервиль» - застройщик ООО "Отделстрой", проектная декларация на сайте http://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/