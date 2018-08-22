Суд разрешил Смольному выселить ПАН из здания на Невском, 62

Арбитражный суд удовлетворил иск комитета имущественных отношений (КИО) к ООО «Петербургское агентство недвижимости» (ПАН) о взыскании задолженности за аренду, расторжении договора аренды и выселении из занимаемого помещения. Решение было принято 21 августа, мотивировочная часть пока не опубликована.

Как следует из картотеки суда, речь идет о помещении на Невском проспекте, 62, из которого Смольный пытался выселить арендатора-неплательщика с 2016 года.

Ранее КИО требовал у ПАН выплатить почти 67,8 млн рублей задолженности. В свою очередь, агентство попыталось оспорить размер арендной платы и через суд изменить условия договора, но получило отказ.

Помещения на Невском проспекте, 62, еще в 1999 году были сданы трикотажному объединению «ЛАК» на 10 лет. Затем договор переоформили на ПАН, продлив до 2048 года. С 2003 по 2008 год в нем работал «Дом Книги» во время реставрационных работ в Доме Зингера. В 2010 году якорным арендатором стал флагман испанской сети Zara. После его ухода в 2015-м у агентства возникли проблемы с выплатами. В конце 2017 года ПАН было признано банкротом и попало в черный список неплательщиков КИО.

Причиной сложностей ООО «ПАН» стал корпоративный конфликт между совладельцами Балтийского банка Андреем Исаевым и Олегом Шигаевым. Кредитная организация контролировала ЗПИФН «Северная столица», который был учредителем агентства недвижимости и за которым были закреплены его активы. Во время конфликта банк контроля лишился.