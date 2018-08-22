В столице Венесуэлы после землетрясения небоскреб стал «Пизанской башней»

В результате землетрясения в столице Венесуэлы, Каракасе, накренился заброшенный небоскреб. Об этом 22 августа в своем Twitter сообщил министр внутренних дел страны Нестор Ревероль.

Землетрясение мощностью 7,3 балла произошло накануне на побережье штата Сукре, в 20 километрах от города Ягуарапаро. В Каракасе ощущались мощные толчки, в особенности они затронули высотные здания столицы, людей из них пришлось эвакуировать. Пострадавших нет. Сильнее всего оказался поврежден заброшенный небоскреб, когда-то бывший финансовым центром Конфинансас. Он наклонился почти на 25 градусов на последних пяти этажах. Сейчас проводится оценка ущерба.

2. El antiguo Centro Financiero Confinanzas (Torre de David), que se encuentra desocupada desde hace tres años, presentó una inclinación de 25 grados en los últimos cinco pisos. Se realizan las evaluaciones se daños y se toman las previsiones en los alrededores #21Ago pic.twitter.com/IM0pDbtAQ3 — Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 22 августа 2018 г.

Высотное здание начали возводить еще в 1990 году, однако так и не завершили строительство — его забросили спустя четыре года. Небоскреб остается одним из самых высоких зданий в Каракасе — его высота составляет 190 метров.