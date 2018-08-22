Полиция задержала мать белокурого подкидыша. Она принесла ребенка под дверь к бывшему мужу

В Петербурге по подозрению в оставлении ребенка в опасности задержана 21-летняя Татьяна Букина. Она подбросила сына к двери бывшего мужа, чтобы приобщить его к воспитанию.

Как сообщили «Фонтанке» 22 августа в ГУ МВД Петербурга и области, женщиной, подкинувшей ребенка в подъезд на Гражданском проспекте, оказалась его мать. Она объяснила свой поступок эмоциональным желанием усовестить бывшего мужа, который не участвовал в жизни сына, не платил алименты и отказывался от встреч.

Ребенка оперативно нашли в подъезде соседи, его здоровье в порядке. В отношении женщины ведется доследственная проверка, на нее могут возбудить уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».