Евро перевалил за 78 рублей, доллар закрепился выше 67 рублей

Рубль ослабел по отношению к евро и доллару на фоне ожидания новых американских санкций.

На открытии торгов на Московской фондовой бирже 22 августа евро прибавил более 40 копеек, перешагнув через 78 рублей. Последний раз европейская валюта была зафиксирована выше этой психологически важной отметки 13 августа. По данным на 11.05 мск, за европейскую валюту дают 78,30 рубля.

Доллар, в свою очередь, прибавил 50 копеек. Американская валюта торгуется сегодня за 67,70 рубля.

Цена нефти марки Brent составляет 73,20 доллара за баррель.

Напомним, что 22 августа США обещали ввести новые антироссийские санкции. О новом раунде санкционного давления было объявлено еще 8 августа. На фоне этих новостей началось снижение курса российской валюты.