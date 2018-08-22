Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку вербовщиков ИГИЛ в Норильске

Сотрудники ФСБ задержали группу вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Норильске. Об этом 22 августа сообщает «Новая газета» со ссылкой на УФСБ по Красноярскому краю.

По словам сотрудников представителей спецслужбы, группа задержанных (точное количество пока неизвестно) вербовала жителей края и агитировала участвовать в вооруженных конфликтах на стороне террористов.

«Кроме того, получены данные о намерении самих организаторов ячейки примкнуть к рядам одной из террористических организаций, действующих на территории Сирии и Афганистана», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности и публичным призывам к терроризму. Часть подозреваемых уже дают признательные показания.