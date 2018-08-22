Более 200 «свидетелей Иеговы» из России попросили убежища в Финляндии

Члены религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая в России запрещена как экстремистская, массово едут в Финляндию. На данный момент убежища в Суоми попросили более 200 «свидетелей», однако Финляндия не торопится принимать их. Об этом 22 августа сообщает издание Aamulehti.

Половина из них прибыла в Финляндию в прошлом году, половина — в этом. Многие едут целыми семьями, с детьми. Большая часть заявителей пока ожидает ответа властей.

«Пока рассмотрено около 10 заявлений о предоставлении убежища, и большинство из них получили отказ», – говорит представитель департамента по делам о предоставлении убежища финской Миграционной службы Юха Симиля. Те, кому отказали, подали апелляцию. Одну из них уже рассмотрел суд – он оставил в силе решение Миграционной службы.

По словам Симиля, исходя из имеющихся у миграционного ведомства данных, «нельзя сделать вывод, что все свидетели Иеговы в России находятся в опасности и могут стать жертвой нарушения прав человека».

«В России нет систематических преследований всех свидетелей Иеговы», – заявил Симиля.

Если проситель убежища пишет в заявлении, что он приехал из России и является приверженцем этого религиозного течения, это ещё не значит, что он автоматически получит статус беженца, поясняет представитель Миграционной службы. Каждый случай изучается индивидуально, власти проверяют, какую роль человек играл в организации, был ли, например, проповедником и активным деятелем или нет.

По данным самой религиозной организации, в России живут 172 тыс. свидетелей Иеговы.