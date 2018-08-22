Покупаем квартиру: как сэкономить, не потеряв в комфорте

Давайте сравним условия жизни (а заодно и цены) в городских новостройках и малоэтажке. Для примера возьмем один из популярных у покупателей районов Петербурга - Московский, и прилегающий к нему Пушкинский - там строятся малоэтажные комплексы «Образцовые кварталы»

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Живя в городе, мы особо не задумываемся об удобствах, ведь все, что нам нужно, находится рядом – садик, школа, магазины, поликлиника. Именно поэтому, когда возникает потребность в новом жилье, мы по привычке ищем его в таких же городских районах, даже если давно устали от шума, смога и суеты. Хотя многие хоть раз в жизни задумывались над тем, чтобы перебраться жить поближе к природе.

Начнем с Московского. Этот район – претендент на золото в топе престижных районов Петербурга как для проживания, так и для работы. Неудивительно, что здесь хотели бы жить многие горожане. Застройщики эту потребность оценили и начали массово застраивать Московский. Сегодня район занимает второе место по объемам возводимого жилья.

В центральной части района невысокие кварталы, здания находятся достаточно далеко друг от друга и соединены роскошными закрытыми дворами. Новые микрорайоны практически полностью состоят из многоэтажек. Стоимость однокомнатных квартир здесь начинается от 3,5-3,8 млн рублей. Двушки площадью 60 квадратных метров можно купить от 6,1-6,3 млн рублей. Это высотки, находящиеся на периферии района и сроком сдачи в 2019-2020 году. Также есть предложения в домах бизнес-класса рядом с площадью Победы, высотой больше 20 этажей и стоимостью «квадрата» от 155 тысяч рублей.

Пушкинский район с его красивыми природными ландшафтами и малоэтажными проектами, гармонично вписывается в историческую застройку. Всего 15-20 минут езды от метро «Московская» или «Купчино», и вы в «Образцовых кварталах». Жилые комплексы высотой не более 4 этажей с мансардой строятся в едином архитектурном стиле и создают для жильцов атмосферу уюта и добрососедства. Первые два – ЖК «Образцовый квартал» и «Образцовый квартал 2» уже сданы, причем оба – с опережением графика. Здесь можно купить и сразу же заселиться в двухкомнатную квартиру стоимостью от 6 млн рублей и площадью от 64 квадратных метров. Цены сопоставимы с городскими, и жилье просторнее.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Комплекс бизнес-класса «Образцовый квартал 3» пока только строится, но тоже опередил намеченный план, так что можно предполагать, что и он будет введен досрочно – в конце этого года. Здесь можно приобрести квартиры с каминами и эркерами по цене от 97 тысяч рублей за квадратный метр.

Стартовали продажи в ЖК «Образцовый квартал 4», он станет продолжением первых трех объектов. Важный момент: в отличие от городских новостроек в «Образцовых кварталах» нет квартир-студий, жилье здесь люди покупают для себя и своих близких. Соседи здесь знают друг друга в лицо.

Все «Образцовые кварталы» входят в большой проект комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах», которым предусмотрено создание нового района с собственной инфраструктурой и большой общественно-деловой зоной. Рядом с новыми домами запланировано строительство детских садов (первый уже начал работать) и школ. Уже работает магазин шаговой доступности, построен бизнес-центр «Перспектива», а недавно застройщик – компания «Терминал-Ресурс», получил разрешение на строительство бизнес-парка Garage, который включает в себя многоуровневый паркинг на 300 мест и пристроенные помещения для размещения магазинов, предприятий бытовых услуг, кафе и офисов.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

То есть, если говорить о комфорте, то жители этого малоэтажного проекта получат все, что хотят видеть рядом со своим домом новоселы. А при необходимости всегда смогут воспользоваться объектами инфраструктуры, развлекательными и досуговыми центрами сразу двух районов – как Московского, так и Пушкинского.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya