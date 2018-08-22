Фонд «Алёша» приглашает принять участие в акции «Дети вместо цветов»

Петербургский Благотворительный фонд «Алёша» присоединяется к Всероссийскому движению «Дети вместо цветов» и приглашает учеников, их родителей и преподавателей поддержать доброе дело.

Идея акции проста: 1 сентября ограничиться одним букетом от класса для учителя, а сумму, равную стоимости остальных букетов, собрать и перевести в поддержку подопечных фонда.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо оставить заявку на сайте фонда или позвонить по телефону: 8 (812) 416-32-63. Сотрудники фонда помогут организовать мероприятие в вашем классе или школе. Каждый ученик, принявший участие в акции, получит вместо букета шарик, а класс – благодарственное письмо.

БФ «Алёша» помогает тяжелобольным детям не только Петербурга, но и всей страны. За время работы – с 2008 года – фонд, благодаря поддержке неравнодушных людей, смог оказать помощь сотням детей, которым требуется специализированная медицинская помощь российских и иностранных клиник.