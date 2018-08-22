В Голландии груженный газовыми баллонами автомобиль таранил городскую ратушу

Неизвестный мужчина намеренно протаранил ратушу городка Беммел на машине, груженной газовыми баллонами. В ходе нападения в ночь на 22 августа никто не пострадал, кроме самого водителя, погибшего на месте. Голландские спасатели рапортовали о том, что пожар был потушен в три часа ночи по местному времени.

Как сообщает на своей странице в «Фейсбуке» городской глава Марианна Шуурманс, здание администрации сильно повреждено в результате взрыва и работать в ближайшие дни не будет. Чиновница также отметила, что в последнее время в адрес городских властей не поступало никаких угроз.

Полиция сейчас пытается установить мотивы нападавшего.