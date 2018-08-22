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Происшествия
22.08.2018 10:53
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В Голландии груженный газовыми баллонами автомобиль таранил городскую ратушу

Неизвестный мужчина намеренно протаранил ратушу городка Беммел на машине, груженной газовыми баллонами. В ходе нападения в ночь на 22 августа никто не пострадал, кроме самого водителя, погибшего на месте. Голландские спасатели рапортовали о том, что пожар был потушен в три часа ночи по местному времени. 

Как сообщает на своей странице в «Фейсбуке» городской глава  Марианна Шуурманс, здание администрации сильно повреждено в результате взрыва и работать в ближайшие дни не будет. Чиновница также отметила, что в последнее время в адрес городских властей не поступало никаких угроз.

Полиция сейчас пытается установить мотивы нападавшего.

 

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