В Петербурге ребенок отхлебнул из найденной на улице бутылки и попал в больницу с острым отравлением

Полиция Кировского района Петербурга проводит проверку по факту отравления 5-летнего ребенка. Как утверждает мать пострадавшего, отраву сын нашел на улице.

Мальчик 2013 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии в один из стационаров Северной столицы. У него диагностировано острое отравление. Как утверждает мать ребенка, 24-летняя неработающая местная жительница, во время прогулки, пока она отвернулась, малыш выпил неизвестное вещество из бутылки, которую нашел у дома №31 по проспекту Ветеранов.

Напомним, петербургские дети травятся найденными на улице веществами не впервые. В марте текущего года 17 учеников школы №97 на Дрезденской почувствовали себя плохо после того, как выпили таблетки феназепама. Успокоительное лекарство их сверстница якобы нашла по пути в школу.