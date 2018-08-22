Работницы «фонда Тюльпанова» навестили 92-летнюю петербурженку. Та недосчиталась круглой суммы

Пара мошенниц под видом работниц несуществующего социального фонда лишила денег ничего не подозревающую пенсионерку. Аферистки действовали под прикрытием уважаемого в Петербурге имени.

Как стало известно «Фонтанке» 22 августа, преступление было совершено накануне. 92-летняя петербурженка во время прогулки по проспекту Народного Ополчения, недалеко от своего дома, встретила двух женщин среднего возраста. Незнакомки представились работницами социального фонда «имени Тюльпанова». Пообещали пожилой женщине некую компенсацию. Что было лишь предлогом для того, чтобы выманить у своей жертвы 50 тысяч рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Аферисток разыскивает полиция.

По информации нашего издания, никакого фонда имени Тюльпанова в Северной столице нет.

Вадим Тюльпанов, бывший глава городского парламента, вице-спикер Совета Федерации скончался от острой сердечной недостаточности в апреле 2017 года.