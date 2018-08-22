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Общество
22.08.2018 10:10
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На Украине определились с причиной задержания российского танкера «Механик Погодин». Судовладелец считает повод формальным

Компания-судовладелец приписанного к порту Петербурга танкера «Механик Погодин» назвала причину его задержания властями Украины в порту Херсона. Как 21 августа сообщили в «В.Ф.Танкер», строительство судна финансировал попавший под санкции «ВЭБ-Лизинг».

«Никого не интересовало, что с момента спуска на воду (2011 год) "Механик Погодин" находится на балансе судовладельца — компании "В.Ф. Танкер", не входящей в санкционные списки», – говорится в заявлении компании.

Судовладелец оформил остатки финансирования «ВЭБ-Лизинга» на себя, чтобы снять формальные причины задержания.

«Формальный подход со стороны портовых властей затрагивает интересы грузовладельца, заказчика перевозки, экипажа судна, судовладельца и никак не затрагивает интересы компании «ВЭБ-Лизинг», профинансировавшей строительство судна в 2011 году», – резюмировали в компании.

«Механика Погодина» заблокировали в порту Херсона 10 августа при выполнении перевозки по заказу канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc. На борту танкера находятся 12 членов экипажа, все они граждане России. Судовладельцу называли различные причины задержания, в том числе загрязнение акватории порта, техническое состояние судна и нарушение таможенного и пограничного режима. «В.Ф.Танкер» заявлял о нескольких попытках проникновения на танкер и опасается его силового захвата. Миссию ОБСЕ в порт Херсона для изучения ситуации не пропустили. Заместитель постоянного представителя украинского президента в Автономной республике Крым Изет Гданов заявил, что «Механик Погодин» останется в порту Херсона на три года.

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