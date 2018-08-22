Двое египтян обнесли салон сотовой связи. Один из них - футбольный болельщик, оставшийся в Петербурге

Египтяне под покровом ночи обокрали салон сотовой связи в Невском районе Петербурга. Пара иностранцев пыталась скрыться, но их быстро задержали.

По данным «Фонтанки», в ночь на 22 августа двое граждан Египта обнесли салон «Билайна» на улице Чернова, 2. Сперва они отжали дверь «Дикси», в котором находится магазин сотового оператора, а затем топором разбили витрину с гаджетами. С собой они прихватили всего ничего – пару смартфонов и планшет.

Сотрудники уголовного розыска быстро задержали воришек и изъяли похищенное. На них указали свидетели, которые видели, как мужчины бьют стекло, а при побеге выбрасывают похищенное.

По данным источника «Фонтанки», одному египтянину 34 года, а другому – 27 лет. Первый приехал на чемпионат мира по футболу, да так здесь и остался, а второй живет в России уже около 6 лет, работает поваром в гипермаркете «Лента».

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что сумму ущерба устанавливают. Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела