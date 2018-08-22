В Аргентине посол России и министр безопасности приехали в крематорий, где сожгли «посольские наркотики»

В Аргентине уничтожили почти четыре центнера наркотиков, найденных в декабре 2016 года на территории посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотики сожгли в местном крематории под присмотром министра безопасности страны Патрисии Буллрич и посла России Дмитрий Феоктистов.

Как 22 августа пишет «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС, Патрисия Буллрич назвала операцию потрясающим примером сотрудничества силовых структур России и Аргентины.

«Операция продлилась 14 месяцев, и в какой-то момент мы уже думали, что преступники не приедут за грузом, что они поняли, что кто-то что-то заподозрил. Однако все прошло успешно», — сказала министр.

На территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов растительного наркотика (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» – пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать их перемещение. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева. В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве. Организатором поставок считают Андрея Ковальчука. Он был задержан в Германии. Ковальчук считает себя жертвой провокации. СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.