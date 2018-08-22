В Шушарах привлекли спецназ, чтобы задержать наркоторговца

Наркополицейские Петербурга, Дагестана и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ провели совместные оперативные мероприятия в Шушарах. При помощи спецназа «Гром» они повязали уроженца Закавказья, готовившегося к сделке.

По данным «Фонтанки», в девятом часу вечера 20 августа бойцы спецназа окружили «Форд Фокус», который был припаркован у дома №12 по улице Поселковой в Шушарах. Из авто извлекли 42-летнего гражданина Азербайджана. А следом за ним — почти килограмм растительного наркотика. По факту возбуждено уголовное дело. Иностранца задержали на двое суток.