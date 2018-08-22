Строительные конструкции Генштаба обеспечили итальянцу черепно-мозговую травму и перелом лицевых костей

При падении деревянных конструкций с крыши западного крыла Генштаба в центре Петербурга пострадал итальянец.

Как стало известно «Фонтанке», 37-летний гражданин Италии поступил в одну из городских больниц города с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом костей лица и многочисленным ушибами. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

Вместе с иностранцем также пострадал пенсионер. Помимо травм головы, у него зафиксирован перелом пястных костей и ссадины. Мужчина 67 лет госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Хуже всех пришлось 16-летней девушке, о которой ранее писала «Фонтанка». У нее диагностированы тяжелая спинномозговая травма, перелом ребер, закрытая травма живота.

Вечером 21 августа пользователи соцсетей сообщили, что порывистый ветер уронил с крыши Генштаба строительные конструкции. По рассказам очевидцев, тяжелые балки продолжали падать на Большой Морской улице, 3, под натиском стихии и после ЧП. Напомним, ремонтные работы на объекте осуществляет обслуживающая организация объектов Министерства обороны.