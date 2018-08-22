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Происшествия
22.08.2018 09:20
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Строительные конструкции Генштаба обеспечили итальянцу черепно-мозговую травму и перелом лицевых костей

При падении деревянных конструкций с крыши западного крыла Генштаба в центре Петербурга пострадал итальянец. 

Как стало известно «Фонтанке», 37-летний гражданин Италии поступил в одну из городских больниц города с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом костей лица и многочисленным ушибами. Его состояние оценивается как средне-тяжелое. 

Вместе с иностранцем также пострадал пенсионер. Помимо травм головы, у него зафиксирован перелом пястных костей и ссадины. Мужчина 67 лет госпитализирован в удовлетворительном состоянии. 

Хуже всех пришлось 16-летней девушке, о которой ранее писала «Фонтанка». У нее диагностированы тяжелая спинномозговая травма, перелом ребер, закрытая травма живота. 

Вечером 21 августа пользователи соцсетей сообщили, что порывистый ветер уронил с крыши Генштаба строительные конструкции. По рассказам очевидцев, тяжелые балки продолжали падать на Большой Морской улице, 3, под натиском стихии и после ЧП. Напомним, ремонтные работы на объекте осуществляет обслуживающая организация объектов Министерства обороны.

Справка:

Строительные леса обрушились во вторник и с казарм Павловского полка на Марсовом поле. На сей раз, к счастью, обошлось без пострадавших. 

Ураганный день нанес Петербургу немалый ущерб. Спасатели подвели итоги, исходя из которых за сутки они совершили 72 выезда на места происшествий. Ветер положил 58 деревьев, местами уронил столбы и унес торговые палатки. 

 
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