Полиция задержала проектировщика радиационной лаборатории Курчатовского института за 45 млн

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении проектировщика. В вину ему ставят 4-летнее сотрудничество с Курчатовским институтом, не подкрепленное лицензией.

По данным «Фонтанки», 21 августа фигурантом уголовного дела стал генеральный директор ООО «Жилищный Фонд» Александр Терентьев. Его фирма, существующая 14 лет, занимается инженерными изысканиями. Правоохранительные органы заинтересовало сотрудничество бизнесмена с ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». По версии следствия, в течение четырех лет, с 2012-го по 2016-й, Курчатовский институт и фирма были связаны договорными отношениями. А именно: «Жилищный Фонд» должен был спроектировать и подготовить рабочую документацию реконструкции и технического перевооружения радиационной материаловедческой лаборатории в Орловой Роще в Гатчине.

Коммерсант заработал на объекте более 45 млн рублей, при этом не имел лицензии на деятельность в области использования атомной энергии. Возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Бизнесмен отпущен под обязательство о явке.