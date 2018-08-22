Петербургского бизнесмена навестили вооруженные грабители в масках. Из дома вынесли 10 тысяч евро

Дерзким ограблением в поселке Дубровка Ленинградской области отметился минувший вторник. События, в центре которых оказался коммерсант из Северной столицы, разворачивались в духе блокбастера.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 22 августа четверо неизвестных под прикрытием масок и темноты прорезали дыру в сетке забора частного дома на улице Смурова в селе Дубровка Всеволожского района. Во дворе они нашли 48-летнего хозяина, которого тут же поставили под дуло пистолета, потребовав деньги. Собственник дома, директор оптовой компании «Химпромснаб», указал бандитам, где находится сейф. Грабители проследовали в помещение в поисках наживы. В итоге из дома на Смурова вынесли сейф с десятью тысячами евро, документы, сервер от системы видеонаблюдения и ключи от «Ауди Q7».

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч. 3 УК РФ «Разбой».