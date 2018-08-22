Латвия и Эстония договорились вместе выступить против России. Страны хотят получить компенсацию за «советскую оккупацию»

Латвия и Эстония договорились вместе добиваться от России компенсации за ущерб от «советской оккупации». Совместное заявление министра юстиции Латвии Дзинтарса Разначса и его эстонского коллеги Урмаса Рейнсалу вечером 21 августа появилось на сайте министерства юстиции Эстонии.

Заявление стало итогом двусторонней встречи в Риге, где главы ведомств поделились планами добиться возмещения ущерба. Действовать они намерены на уровне ООН.

«Министры юстиции подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза», — говорится в сообщении.

Размер своих денежных претензий Латвия подсчитала еще в 2016 году. Как пишет РБК, специальная комиссия подсчитала, что «оккупация СССР» обошлась стране в 185 миллиардов евро. Демографические потери и экологический ущерб потянули еще на несколько десятков миллиардов.

Москва официально отвергает претензии Прибалтики и категорически возражает против самого признания факта оккупации этих стран СССР. В министерстве иностранных дел России заявляли, что претензии лишены основаниий, а подсчеты псевдонаучные.

По оценке агентства Bloomberg, Латвия в 2017 году занимала 18 место в списке самых несчастных экономик мира. Из-за ухудшения отношений с Прибалтикой, а также из-за строительства собственных портов на Балтике, Россия практически прекратила транзит грузов морским и железнодорожным транспортом через Латвию. По оценке депутатов сейма, страна теряет на этом до 700 миллионов евро.