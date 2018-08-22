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Общество
22.08.2018 08:26
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СПЧ предложит убрать из Уголовного кодекса статью об оскорблении чувств верующих

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России предложил декриминализировать статью уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих. Проект предложений по изменению антиэкстремистского законодательства оказался 22 августа в распоряжении РБК.

Как пишет агентство, СПЧ призывает отменить ч. 1 ст. 282 УК, в которой идет речь о возбуждении ненависти или унижении достоинства по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или социальной группе, совершенных публично, с использованием СМИ или интернета. Это деяние предлагается перевести в разряд административных правонарушений.

Обязательным квалифицирующим признаком экстремизма следует считать насилие, полагают в СПЧ. Совет предлагает оставить в УК наказание за угрозу экстремистским насилием, призывы к нему и его поддержку.

Также Совет хочет исключить из текста статьи формулировку «принадлежности к какой-либо социальной группе»: «Это понятие содержит правовую неопределенность и порождает в правоприменительной практике такие спорные «социальные группы», как «атомщики», «ватники», «депутаты Госдумы», — говорится в документе. Также, по мнению СПЧ, следует убрать формулировку «унижение достоинства», поскольку она «на практике сопоставима с оскорблением, которое является административным правонарушением».

Ч. 1 ст. 20.3 КоАП совет предлагает отредактировать так, чтобы под него не подпадала демонстрация нацистской или экстремистской символики без цели пропаганды.

Еще один состав, который совет предлагает вывести из УК — ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Вместо этого СПЧ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях ​отягощенным составом оскорбления.

Если члены СПЧ одобрять проект, рекомендации будут направлены в Общероссийский народный фронт, а также в правоохранительные органы, в том числе в Генпрокуратуру, уточнил собеседник РБК.

Декриминализировать действия интернет-пользователей, не имеющие общественно опасных последствий, призвала компания Mail.ru Group — владелец соцсети «ВКонтакте». Инициативу поддержали представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Возможность декриминализации действий в соцсетях пообещал изучить спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отмену уголовных наказаний за репосты в соцсетях поддержали также в РПЦ.

По «экстремистским» статьям Уголовного кодекса в 2011 году были осуждены 149 человек, в 2017 году — более 600.

 

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