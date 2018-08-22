Петербург поднимут по тревоге. Спасатели просят население не пугаться

Сигнал тревоги прозвучит в Петербурге в среду, 22 августа. В городе завоют сирены для проверки готовности к экстренным ситуациям.

Плановая проверка готовности оповещающих устройств ожидается с 11:30 до 11:45, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Сирены, гудки и другие сигнальные средства включаются при угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации. К ним относятся аварии, катастрофы, стихийные бедствия, авианалеты и так далее. Единый сигнал, означающий «Внимание всем» говорит о том, что с минуты на минуту прозвучит важная информация или инструкции, которым нужно следовать.

Услышав сигнал, нужно срочно включить любой из местных каналов или радиоприемник на любую частоту. После – следовать рекомендациям, услышанным от ведущих.

В местах, которые не оснащены громкоговорителями, транслировать сигнал тревоги будут спецавтомобили с усилителями звука.