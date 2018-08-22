В Уфе приземлился пассажирский самолёт с горящим двигателем. Перед эвакуацией пассажиры снимали видео

Пассажирский самолет ТУ-204 авиакомпании Red Wings, летевший рейсом из Уфы в Сочи 22 августа, вернулся в аэропорт с горящим двигателем. Пассажиров успешно эвакуировали.

Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, двигатель воздушного судна начал искрить и загорелся сразу после взлета. Пилот принял решение развернуться и совершить экстренную посадку. Один из летевших этим рейсом мужчин снял происшествие на видео.

На борту находились 202 пассажира, которых эвакуировали с помощью надувных трапов. Через семь минут после посадки людей в самолете уже не было.

В результате инцидента никто не пострадал. Двигатель потушили пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта, после чего самолет начали осматривать специалисты.

Транспортная прокуратура и Следственный комитет на транспорте города Уфы ситуацию пока не прокомментировали.