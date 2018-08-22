Вашингтон пригрозил Москве ужесточением санкций из-за «плохого поведения»

Власти США намерены ужесточить антироссийские санкции в случае, если Москва не изменит своего поведения. Об этом 21 августа заявили представители администрации президента Дональда Трампа на слушаниях в Сенате, пишет Reuters.

«Хотя злонамеренные действия России продолжаются, мы считаем, что ее авантюризм без сомнения ограничил понимание того, что мы можем усугубить ее экономические трудности, используя наш мощный круг полномочий — и что мы без колебаний сделаем это, если она явно и существенно не изменит свое поведение», — заявил заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

По словам помощника госсекретаря Уэсса Митчела, объём прямых иностранных инвестиций в Россию упал на 80% с 2013 года. Из-за опасения введения новых санкций отменено значительное число сделок по оружию, как отметил Митчел, в этой сфере страна потеряла 8-10 миллиардов долларов.