Вашингтон пригрозил Москве ужесточением санкций из-за «плохого поведения»
Власти США намерены ужесточить антироссийские санкции в случае, если Москва не изменит своего поведения. Об этом 21 августа заявили представители администрации президента Дональда Трампа на слушаниях в Сенате, пишет Reuters.
«Хотя злонамеренные действия России продолжаются, мы считаем, что ее авантюризм без сомнения ограничил понимание того, что мы можем усугубить ее экономические трудности, используя наш мощный круг полномочий — и что мы без колебаний сделаем это, если она явно и существенно не изменит свое поведение», — заявил заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.
По словам помощника госсекретаря Уэсса Митчела, объём прямых иностранных инвестиций в Россию упал на 80% с 2013 года. Из-за опасения введения новых санкций отменено значительное число сделок по оружию, как отметил Митчел, в этой сфере страна потеряла 8-10 миллиардов долларов.
Справка:
Напомним, новые санкции против России могут быть введены уже 22 августа. О них стало известно 8 августа, а 14-го проект постановления опубликовал Конгресс США. Американцы собираются ограничить деятельность восьми российских банков на территории США: Внешэкономбанка, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка и Промсвязьбанка. Кроме того, законодатели предлагают запретить инвесторам приобретать новые российские гособлигации сроком обращения свыше 14 дней.
Новые санкции коснутся и энергетической сферы. В частности, Америка собирается ограничить инвестиции в энергетические проекты за пределами РФ стоимостью выше 250 миллионов долларов США, в которые вкладываются российские компании. Наказание последует и за любое участие в новых нефтедобывающих проектах на территории России, которые оценят в 1 миллион долларов и выше.