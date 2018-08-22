В петербургском магазине произошла стрельба. Покупатели поспорили за очередь

Житель Петербурга открыл стрельбу в магазине. Не хотевшего уступать ему очередь мужчину госпитализировали с паховым ранением.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент случился вечером 21 августа в торговой точке на Бухарестской улице, 94. Посетители повздорили за право первоочередного обслуживания. Спор разрешился травматическим пистолетом. Зачинщик расчистил себе путь до кассы пятью выстрелами.

По предварительным данным, пострадал один человек. Реанимобиль увез его с огнестрельным ранением паховой области в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Из магазина вызвали оперативную группу охраны. Стрелка задержали. Разрешение на травматическое оружие у него отсутствует. Происхождение пистолета выясняет полиция.