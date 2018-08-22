МИД России объяснило новые санкции США против россиян принципом «чем хуже, тем лучше»

Санкции в отношении России вводятся Вашингтоном под «фальшивыми предлогами». Очередным поводом стали якобы нарушения ограничений на поставки нефтепродуктов в КНДР и пресловутые «кибернарушения», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментарий которого опубликован на сайте ведомства 21 августа.

«Как водится, никаких доказательств и обоснований, одни злобные инсинуации. Действуют по принципу чем хуже, тем лучше. О каком оздоровлении двусторонних российско-американских отношений ведут речь в Вашингтоне?», — сказал он.

Рябков отметил, что Россия ответит «зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем» спокойной методичной работой по конструктивной повестке дня. «На санкции отвечали и будем отвечать так, чтобы это не наносило ущерба нашим собственным интересам», — подчеркнул он.

Четыре российские компании, два гражданина России и шесть судов под триколором были внесены в американский санкционный список, направленный на ужесточение санкционного давления на Пхеньян и борьбу с киберпреступлениями. В списке значится 33-летний Антон Нагибин, родившийся в Петербурге, и компания из Северной столицы Vela-Marine, занимающаяся водолазным снаряжением.