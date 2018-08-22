Сияние STEVE оказалось не полярным. Ученые описали новое небесное явление

Физики изучили механизм возникновения стивов — тонких светящихся полос длиной до тысячи километров, которые появляются на небе. Как пишет 21 августа N+1, ученые выяснили, что это не полярное сияние, как считалось раньше, а новое небесное явление.

Свечение в случае со стивом вызвано также процессами в ионосфере Земли, однако оно не сопровождается сильным увеличением потока заряженных частиц. При этом полярное сияние можно наблюдать только возле полюсов Земли — и практически каждый день. Стивы же видели и довольно близко к экватору, но появляются они всего несколько раз в год. Об этом явлении было известно давно, но ученые его описали только в 2016 году. А первая научная работа была опубликована только в 2018-м. Полосы назвали «стивами» – от английского STEVE — Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, то есть «сильное повышение скорости теплового излучения».

Их изучением занялась группа ученых во главе с астрофизиком Биллом Галлардо-Лакортом. Они выяснили, что к возникновению стивов приводят совершенно другие процессы, чем в случае с полярным сиянием. Однако точно описать их пока не смогли.

«Наш главный вывод заключается в том, что STEVE не является полярным сиянием. Сейчас мы очень мало знаем об этом явлении — и это здорово. Искать причины возникновения ранее неизвестного явления всегда очень интересно», – подытожил Галлардо-Лакорт.